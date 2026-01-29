edición general
¿Quién gana en España con el tratado comercial entre India y la Unión Europea?

Las organizaciones agroalimentarias hispanas parecen mostrarse satisfechas con este segundo acuerdo de libre comercio mientras se organizan para protestar esta semana contra Mercosur. ¿Por qué?

javibaz #1 javibaz
España ocupa el sexto lugar entre los socios comerciales de la UE en India y es su decimosexto inversor global, según datos publicados por el consulado en Barcelona. 230 empresas españolas tienen sede en este país, destacando al sector ingeniero (Isolux Corsan, Grupo San José); energético (Gamesa, Solarpack); de automoción (Gestamp); de agua (Abengoa, Eptisa) o del comercio textil, como Mango e Inditex.
Isolux, estadounidense y corrupta, Gamesa alemana.
#4 Suleiman
Me gustaría más saber que gana india.
sotillo #3 sotillo
El de Mercadona fijo, ya verás
EGraf #5 EGraf *
El acuerdo alcanzado por Bruselas no ha levantado tantas ampollas entre los agricultores y ganaderos españoles como Mercosur

no es la primera vez que lo veo escrito así... porqué no saben escribir? Mercosur no es un acuerdo, es un acrónimo (Mercado Común del Sur) de una institución, de la misma forma que la UE (que es una sigla). Nadie dice "como UE", se dice "con la UE". Aquí debería decir "como el acuerdo con el Mercosur"
RoberRenfu #2 RoberRenfu
Gana la banca.... como siempre
