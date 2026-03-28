¿Quién está detrás de la misteriosa «célula terrorista respaldada por Irán» que acecha a Europa? (EN)

Las afirmaciones de que un grupo respaldado por Irán está llevando a cabo atentados en ciudades europeas plantean interrogantes sobre por qué no atacan a países directamente implicados en la guerra entre Estados Unidos e Israel, y por qué parecen comunicarse al estilo israelí. Curiosamente, los sospechosos detenidos por estos atentados han sido puestos en libertad bajo fianza.
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Les ha salido la jugada como el puto culo
Pensaban que con los sobornables de Alemania y Francia iban a conseguir que Europa metiese la patita en la guerra, luego con un par de atentados de falsa bandera entraría Europa a saco
Ahora no hay quien se trague que Irán quiera atacar al que no lo ha atacado nunca
They blame Muslims for the terrorism that they fund so they have an excuse to start wars, and steal land and resources.
Bibi no solo encontró a a Hamás. El gobierno israelí también financió a Al Nusrat y a otros grupos militantes “musulmanes” que masacran cristianos en todo el mundo.
Culpan a los musulmanes del terrorismo que financian,… » ver todo el comentario