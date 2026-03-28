edición general
22 meneos
44 clics
¿Quién está detrás de la misteriosa «célula terrorista respaldada por Irán» que acecha a Europa? (EN)

¿Quién está detrás de la misteriosa «célula terrorista respaldada por Irán» que acecha a Europa? (EN)

Las afirmaciones de que un grupo respaldado por Irán está llevando a cabo atentados en ciudades europeas plantean interrogantes sobre por qué no atacan a países directamente implicados en la guerra entre Estados Unidos e Israel, y por qué parecen comunicarse al estilo israelí. Curiosamente, los sospechosos detenidos por estos atentados han sido puestos en libertad bajo fianza.

| etiquetas: sionismo , israel , terrorismo , europa , ue , irán
18 4 1 K 287 actualidad
15 comentarios
18 4 1 K 287 actualidad
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
¿El Mosad? ¿La CIA?
11 K 184
woody_alien #4 woody_alien
#3 ¿Ambos?
7 K 121
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#4 También podría ser, sip.
0 K 12
#15 cajadecartonmojada
#3 Operación el Gladio de Abraham.
0 K 13
#2 Cincocuatrotres
Nos estan preparando para algo?, bulo de los buenos? Que interés puede tener Iran? Ninguno.
3 K 59
carakola #5 carakola
#2 Explica además que los países donde han atacado estos supuestos iraníes no son los que Irán podría plantearse golpear.
3 K 78
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Esto es un bulo preventivo?
3 K 46
DDJ #7 DDJ *
Jojojojo

Les ha salido la jugada como el puto culo xD

Pensaban que con los sobornables de Alemania y Francia iban a conseguir que Europa metiese la patita en la guerra, luego con un par de atentados de falsa bandera entraría Europa a saco xD
1 K 31
DDJ #9 DDJ
#7 No contaban con que el perro dijese que no a la primera y eso pusiese en contra a la ciudadanía de toda Europa, tan en contra que el puto Macron tuvo que darle la vuelta a su portaviones estrella xD

Ahora no hay quien se trague que Irán quiera atacar al que no lo ha atacado nunca xD
0 K 11
Kantinero #8 Kantinero
Algún ejemplo de esos atentados que esta llevando a cabo?
1 K 24
Tkachenko #10 Tkachenko *
#8 vamos, que ni has entrado al envío :palm:
0 K 20
Kantinero #12 Kantinero *
#10 Mi nivel de ingles no me da para mucho en semejante parrafada, el de hebreo ni te cuento
0 K 9
Tkachenko #13 Tkachenko
#12 maemia xD
0 K 20
Kantinero #14 Kantinero
#13 Maemia tampoco me parece de B1 de castellano
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
Bibi didn’t just find Hamas. Israeli govt also funded Al Nusrat and various other “Muslim” militant groups that mass slaughter Christians around the world.
They blame Muslims for the terrorism that they fund so they have an excuse to start wars, and steal land and resources.

Bibi no solo encontró a a Hamás. El gobierno israelí también financió a Al Nusrat y a otros grupos militantes “musulmanes” que masacran cristianos en todo el mundo.
Culpan a los musulmanes del terrorismo que financian,…   » ver todo el comentario
0 K 18

menéame