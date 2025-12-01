edición general
Querer a un desconocido

No daba prácticamente entrevistas y, vistas las pocas y desganadas que dio, se agradece mucho que se negara. Cuando conoces demasiados rincones de alguien a quien admiras, es cuestión de tiempo que dejes de hacerlo. Que hablen las canciones por mí, decía sin decirlo, pero todos lo entendíamos. Los profetas de cualquier religión, y esta, desde hoy, lo es, no dan entrevistas, dejan textos para que los interpretemos.

#1 sorecer
A 2 conciertos fuí en mi vida con extremoduro. Uno fue sublime, cercano, directo. En el otro, estuvo desde media hora antes drogado en el escenario revolcandose y empezó 45 minutos antes. A la canción 3 le dije al amigo que nos fuésemos, que era un impresentable.

Capaz de lo más grande y de lo más villano en 15 minutos el amigo.
