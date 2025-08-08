Quejas en Torrijo de la Cañada (Zaragoza) por la falta de cobertura y sus riesgos

La falta de cobertura es para muchos un quebradero de cabeza… y también un riesgo. Es lo que ocurre en la localidad zaragozana de Torrijo de la Cañada, en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Según denuncian, no cuentan con cobertura móvil y eso les lleva a denunciar: "No es solo una molestia, es un riesgo para nuestras vidas". "El 18 de julio un vecino tuvo una avería con su furgoneta, entre el pueblo y Bijuesca. Al no poder llamar se tuvo que echar a correr un par de kilómetros para dar el aviso. Vinieron tres helicópteros, camiones… Podr