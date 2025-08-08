Quejas en Torrijo de la Cañada (Zaragoza) por la falta de cobertura y sus riesgos

La falta de cobertura es para muchos un quebradero de cabeza… y también un riesgo. Es lo que ocurre en la localidad zaragozana de Torrijo de la Cañada, en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Según denuncian, no cuentan con cobertura móvil y eso les lleva a denunciar: "No es solo una molestia, es un riesgo para nuestras vidas". "El 18 de julio un vecino tuvo una avería con su furgoneta, entre el pueblo y Bijuesca. Al no poder llamar se tuvo que echar a correr un par de kilómetros para dar el aviso. Vinieron tres helicópteros, camiones… Podr
Mira que hay repetidores por toda la zona, pero hay sitios como este que no llega bien, o partes de la carretera que no hay, por ese motivo. Entras en zona de sombra de un repetidor y te quedas a cero.
La solución aparentemente es simple, pero las empresas no quieren gastar dinero en una zona donde hay cuatro gatos.
A partir de ahí, el ayuntamiento puede solicitar ayudas al gobierno, a través de la diputación si es un pueblo muy pequeño para conseguir cobertura móvil.
También pueden instalar una antena propia que sería utilizada por todos los operadores, y a cuyo coste se podría hacer frente con ayudas de la UE.
En cualquier caso debe ser el ayuntamiento el que mueva ficha.