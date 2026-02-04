edición general
Quejas por ratones y cucarachas en una residencia para personas con discapacidad de Alicante

Quejas por ratas, ratones y cucarachas, que dejan excrementos en duchas y otras instalaciones como los falsos techos, y hormigas cuando hace calor. También por goteras, pérdida de agua en aseos e infraestructuras abandonadas y con riesgo para la seguridad de los usuarios. La problemática del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) Santa Faz, donde residen personas mayores y con discapacidad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, va más allá de los impagos que sufren los trabajadores desde hace meses, con deudas...

