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Queipo (PP Asturias) anuncia en Suiza un plan para dar facilidades a los asturianos en el exterior

Queipo (PP Asturias) anuncia en Suiza un plan para dar facilidades a los asturianos en el exterior

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha finalizado este domingo un viaje de dos días a Suiza para conocer la realidad de la colonia asturiana en el país helvético y visitar los centros asturianos de Ginebra y Lausana, donde participó en una tradicional espicha con la comunidad regional. Acompañado de la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, anunció durante la visita la necesidad de crear un plan para que los asturianos en el exterior puedan invertir, trasladar su actividad o participar en el relevo generacion

| etiquetas: queipo , pp , asturias , suiza , emigrantes
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4 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
#3 rafeame
No, no, que les den. Los suizos primero.
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#1 Stringerthanks
Inmigrantes de los buenos
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Milmariposas #2 Milmariposas
Pero de eso no se encargaban ya los consulados? :-S
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juliusK #4 juliusK
Aquí la BSO del viaje

youtu.be/o_WoTxuELZs?is=uyNX1v8LITNrspu7

Un beso para Luis Petardo doquiera que esté
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menéame