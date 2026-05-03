Queipo (PP Asturias) anuncia en Suiza un plan para dar facilidades a los asturianos en el exterior

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha finalizado este domingo un viaje de dos días a Suiza para conocer la realidad de la colonia asturiana en el país helvético y visitar los centros asturianos de Ginebra y Lausana, donde participó en una tradicional espicha con la comunidad regional. Acompañado de la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, anunció durante la visita la necesidad de crear un plan para que los asturianos en el exterior puedan invertir, trasladar su actividad o participar en el relevo generacion