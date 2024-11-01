Me quedo en casa: la filopatría en mamíferos

La filopatría es lo opuesto a la migración y es la tendencia de un individuo a quedarse o volver al lugar en el que nació. La migración nace del hecho de que hay que buscar recursos que pueden escasear o agotarse en un medio. Sin embargo, hay muchos vertebrados filopátricos, algo que la ciencia trata de explicar. Los vínculos familiares a veces aportan mayor ventaja que los propios recursos. En el camino uno puede ser depredado o se arriesga a no encontrar recursos.



A veces este comportamiento cambia según el sexo. En gorilas, los machos son filopátricos mientras que las hembras migran. También aquellos que practican la herencia de territorio tienden a ser filopátricos.