Quedada Therians Barcelona: Cuando la Crisis de los 20 Acaba a Cuatro Patas en el Arc de Triomf

Imagínate la escena. Es sábado por la mañana. El Arc de Triomf de Barcelona está en su máximo esplendor rutinario: guiris sacando fotos, abuelos leyendo el periódico en los bancos, y algún carterista. Una estampa idílica. Y de repente, rompiendo la paz del paseo Lluís Companys, aparece un grupo de veinteañeros con orejas de zorro de peluche, colas sintéticas y una necesidad imperiosa de aullarle a las palomas en plena quedada Therians Barcelona.
¡Medir la influencia!
La influencia en las acciones sociales son imposibles de medir. Medir un impacto como los therians dará alas a cualquier otra estupidez o no tan estúpida, como por ejemplo invitar a hacer el servicio militar o votar a determinados políticos.
Y ahí las risas terminan en llantos.
Saludos
Las gallinas que entran por las que salen.