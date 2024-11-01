edición general
Quedada Therians Barcelona: Cuando la Crisis de los 20 Acaba a Cuatro Patas en el Arc de Triomf

Imagínate la escena. Es sábado por la mañana. El Arc de Triomf de Barcelona está en su máximo esplendor rutinario: guiris sacando fotos, abuelos leyendo el periódico en los bancos, y algún carterista. Una estampa idílica. Y de repente, rompiendo la paz del paseo Lluís Companys, aparece un grupo de veinteañeros con orejas de zorro de peluche, colas sintéticas y una necesidad imperiosa de aullarle a las palomas en plena quedada Therians Barcelona.

LinternaGorri #4 LinternaGorri *
El jueves fue la primera vez que oí hablar de esto. A tercera hora, me preguntaron unas alumnas a ver que me parecían. A partir de hay, todos los grupos a los que he dado clase me han preguntado algo sobre los therians, todos. Y en menéame no paran de salir noticias desde ayer. Esto huele a bulo precocinado, a campaña mediática con vete tu a saber que objetivo... Muy cansino.
Malinke #5 Malinke
#4 algo así iba a comentar.
flyingclown #6 flyingclown
#4 Según una tuitera es para mofarse de los transexuales.
Asimismov #7 Asimismov *
#4¿ ... a saber que objetivo?
¡Medir la influencia!
La influencia en las acciones sociales son imposibles de medir. Medir un impacto como los therians dará alas a cualquier otra estupidez o no tan estúpida, como por ejemplo invitar a hacer el servicio militar o votar a determinados políticos.
Y ahí las risas terminan en llantos.
#10 Robe7064
#4 Es porque en Argentina un grupo persiguió y mordió a una niña la semana pasada y como estamos en verano "y no pasa nada interesante en el mundo" los medios del Cono Sur no paran de hablar de eso y las redes sociales lo diseminan.
#3 slender_1
Se están haciendo por toda España y están siendo un fracaso. Al final son los botellones de siempre de chavales que querían echarse una risas con los frikis.  media
#1 wendigo *
"Cuando la Crisis de los ** Acaba a Cuatro Patas en el ... " .... si tomamos dicho extracto del titular, se podría decir que cualquier crisis se acaba así :troll:

Saludos
Heni #2 Heni
Una hostia a tiempo evita... :roll:
antesdarle #8 antesdarle
No sé si es la distopia que necesitábamos, pero es la que merecemos. Ha sido un placer caballeros.
#9 Leon_Bocanegra
Bueno, mientras los medios nos dan la turra con esto no nos la dan con la baliza.
Las gallinas que entran por las que salen.
#11 mam23
¿queda mucho para que llegue el meteorito??
Sersupremo #12 Sersupremo
#11 No lo sé, pero se me está haciendo eterno.
