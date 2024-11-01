Quedada Therians Barcelona: Cuando la Crisis de los 20 Acaba a Cuatro Patas en el Arc de Triomf

Imagínate la escena. Es sábado por la mañana. El Arc de Triomf de Barcelona está en su máximo esplendor rutinario: guiris sacando fotos, abuelos leyendo el periódico en los bancos, y algún carterista. Una estampa idílica. Y de repente, rompiendo la paz del paseo Lluís Companys, aparece un grupo de veinteañeros con orejas de zorro de peluche, colas sintéticas y una necesidad imperiosa de aullarle a las palomas en plena quedada Therians Barcelona.