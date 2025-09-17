edición general
Queda en libertad el principal sospechoso de la muerte de Madeleine McCann

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, ha quedado en libertad. El ciudadano alemán de 49 años salió este miércoles de la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, después de cumplir una pena de prisión de siete años por violación. Brueckner fue declarado culpable de violar a una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, precisamente donde desapareció la pequeña en el año 2007.

#1 Pixmac
Que se dejen de chorradas y vuelvan a investigar a los padres.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Específicamente, y a la prensa hay que exigirle especificidad, de la desaparición, no de la muerte. Ni siquiera ha sido declarada muerta, lo que además entiendo que tendría solo efectos civiles y no penales.
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
En la noticia de Deia no cuentan por qué él es el principal sospechoso. En esta (perdón por la fuente) dan más información:

www.antena3.com/noticias/mundo/pruebas-que-demostrarian-que-christian-

La verdad es que no me daría ninguna pena que desvivieran a esta escoria de manera preventiva.
frg #4 frg
#2 Te puedes cambiar el nombre a "CerdoDemócrataDeTodaLaPutaVidaJusticiero" tras tu comentario.
