Queda en libertad el principal sospechoso de la muerte de Madeleine McCann

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, ha quedado en libertad. El ciudadano alemán de 49 años salió este miércoles de la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, después de cumplir una pena de prisión de siete años por violación. Brueckner fue declarado culpable de violar a una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, precisamente donde desapareció la pequeña en el año 2007.