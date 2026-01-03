Queda en libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad al fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales, que fue detenido este viernes en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España al activarse una alerta de búsqueda y captura de Interpol. Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dejado en libertad a Rosales a la espera de que El Salvador pida formalmente la extradición del periodista, han indicado a Efe fuentes jurídicas.