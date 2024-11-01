edición general
Qualcomm logra la victoria en la demanda por infracción a Arm, pero Arm no se rinde

El Tribunal del Distrito de Delaware de Estados Unidos desestimó la última demanda del juicio de Arm contra Qualcomm. Esta era la que alegaba el incumplimiento de la licencia de arquitectura (ALA) entre Arm y Nuvia, la cual ha resultado en una victoria para Qualcomm, pues el tribunal ha determinado que esta empresa no incumplió el ALA. Además, consideran que Qualcomm está usando la tecnología de Nuvia con las licencias adecuadas tras haber comprado esta y tanto sus chips actuales como los futuros estarán libres del incumplimiento legal.

Khadgar #1 Khadgar
Vamos, que no dan el brazo a torcer. :troll:
Ed_Hunter #2 Ed_Hunter
Qué raro, un juzgado de Delaware dando la razón a una empresa americana y no a una británico-japonesa.
