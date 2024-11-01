Qatar condena enérgicamente los ataques contra su territorio y sus estados hermanos y afirma su derecho a responder (ENG)

El Estado de Qatar expresa su enérgica condena del ataque al territorio qatarí con misiles balísticos iraníes, considerándolo una flagrante violación de su soberanía nacional, una infracción directa de su seguridad e integridad territorial y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que el Estado de Qatar se reserva su pleno derecho a responder a este ataque de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y de manera proporcional a la naturaleza de
| etiquetas: qatar , iran , ataque , arabia , condena
x.com/UkrReview/status/2027721218736914674
quienes además reclaman su derecho a una infifinita expansión por la península arábiga envalentonados por el apoyo de su soberbio primo de zumosol anaranjado.
El sionismo gana con la sangre de inocentes y cuanto mayor sea el genocidio mayor es la impunidad. Que tienen asegurada la participación en Eurovision o en los mundiales...