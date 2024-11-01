edición general
9 meneos
11 clics
Qatar condena enérgicamente los ataques contra su territorio y sus estados hermanos y afirma su derecho a responder (ENG)

Qatar condena enérgicamente los ataques contra su territorio y sus estados hermanos y afirma su derecho a responder (ENG)

El Estado de Qatar expresa su enérgica condena del ataque al territorio qatarí con misiles balísticos iraníes, considerándolo una flagrante violación de su soberanía nacional, una infracción directa de su seguridad e integridad territorial y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que el Estado de Qatar se reserva su pleno derecho a responder a este ataque de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y de manera proporcional a la naturaleza de

| etiquetas: qatar , iran , ataque , arabia , condena
8 1 0 K 96 actualidad
8 comentarios
8 1 0 K 96 actualidad
aupaatu #4 aupaatu
Pobres les atacan sin más ....solo por tener bases de los atacantes en la zona que dan cobertura a sus aliados.
10 K 135
TooBased #6 TooBased
Afirma su derecho a que se utilicen bases en su territorio para atacar un país, y luego hacerse la víctima cuando ese país atacado responde.
3 K 49
antesdarle #2 antesdarle
De camino a la tercera todos de la mano
2 K 44
woody_alien #5 woody_alien
#2 La tercera crisis del petroleo. Nadie va a levantar una mano por Irán pero el petroleo está subiendo por el cierre del tráfico marino en la zona.
0 K 11
platypu #3 platypu
Aqui un misil irani derribado cae sobre la poblacion en algun punto de Qatar
x.com/UkrReview/status/2027721218736914674
1 K 28
#1 drstrangelove
¿Y con qué van a responder? ¿Con tirachinas? Si precisamente es gracias a USA que aún no han sido invadidos por algún vecino...
1 K 27
#7 pirat *
Pues no se pusieron tan dignos con los anteriores ataques con misiles de los asesionazis por la zona...
quienes además reclaman su derecho a una infifinita expansión por la península arábiga envalentonados por el apoyo de su soberbio primo de zumosol anaranjado.
2 K 24
#8 soberao *
Es lo que busca Israel y EE.UU que otros hagan el trabjao sucio de ir a la guerra, ellos darán las armas como con Ucrania y soporte aereo, para luego venir a cobrarse "el gran Israel" y los pozos petrolíferos sin poner ningún muerto.
El sionismo gana con la sangre de inocentes y cuanto mayor sea el genocidio mayor es la impunidad. Que tienen asegurada la participación en Eurovision o en los mundiales...
0 K 16

menéame