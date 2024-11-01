Al Qaeda está al borde de tomar el control de un país (Ingles)

Los militantes de Al Qaeda se están acercando cada vez más a tomar la capital de la nación de África Occidental, Malí. Si la ciudad llegara a caer, se convertiría en el primer país del mundo gobernado por el grupo terrorista designado por Estados Unidos. Dirección alternativa comentario #2
No puedes mantener una ocupación, porque sería una ocupación, no una misión de paz, de manera indeterminada. Tiene un coste enorme tanto en dinero, como en vidas y apoyo social. Desde Vietnam la gente no apoya intervenciones militares en el extranjero. Si acaso misiones de paz, como en las que participa España. Mira como la gente se quejó cuando Aznar nos metió en Iraq, y eso que Saddam Hussein era un dictador sin ningún género de dudas.
Más bien, uno más en la lista, porque ése es el procedimiento habitual. Y no me sirve que el que lo haya escrito sea un veinteañero, los talibanes volvieron al poder en Afganistan hace menos de cinco años.
Son medios demasiado serios para que tengan este nivel tan bajo.
