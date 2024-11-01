edición general
Al Qaeda está al borde de tomar el control de un país (Ingles)

Los militantes de Al Qaeda se están acercando cada vez más a tomar la capital de la nación de África Occidental, Malí. Si la ciudad llegara a caer, se convertiría en el primer país del mundo gobernado por el grupo terrorista designado por Estados Unidos. Dirección alternativa comentario #2

Aokromes #1 Aokromes
como si les importase un bledo, dejaron que siria y afganistan cayesen en poder de grupos designados terroristas por los eeuu.
K 50
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 bueno, el actúa el líder de Siria tenía una recompensa por su cabeza
K 20
Aokromes #5 Aokromes
#4 por eso he dicho como si les importase.
K 11
strike5000 #6 strike5000
#1 Es muy fácil hablar de enviar tropas a un país extranjero cuando tú no tienes que ir. Mira Afganistán. Los soviéticos no tuvieron cojones de ocuparlo. Y los americanos que más o menos sí lo consiguieron, en cuanto dejaron el país volvió a las manos de los talibanes.

No puedes mantener una ocupación, porque sería una ocupación, no una misión de paz, de manera indeterminada. Tiene un coste enorme tanto en dinero, como en vidas y apoyo social. Desde Vietnam la gente no apoya intervenciones militares en el extranjero. Si acaso misiones de paz, como en las que participa España. Mira como la gente se quejó cuando Aznar nos metió en Iraq, y eso que Saddam Hussein era un dictador sin ningún género de dudas.
K 11
security_incident #3 security_incident
Pues nada, a tomar el país. Una vez tomado, ponerse traje y corbata, arreglarse un pelín la barba y a la ONU a dar discursos en Nueva York
K 14
#9 chocoleches
" ...se convertiría en el primer país del mundo gobernado por el grupo terrorista designado por Estados Unidos"

Más bien, uno más en la lista, porque ése es el procedimiento habitual. Y no me sirve que el que lo haya escrito sea un veinteañero, los talibanes volvieron al poder en Afganistan hace menos de cinco años.

Son medios demasiado serios para que tengan este nivel tan bajo.
K 12
Juanro49 #7 Juanro49
Sería el segundo que toma Al Qaeda, tras Siria
K 10
Sinyu #2 Sinyu
Dirección alternativa via Twitter
x.com/oscarvara/status/1984132416425095288?s=12
K 9
elsnons #8 elsnons *
Si si pero con las tribus Tuareg que campan libremente por todo el Sahara nunca podrás
K 9

