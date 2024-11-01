La Python Software Foundation ha retirado una propuesta de $1.5 millones al programa de subvenciones del gobierno de los Estados Unidos [ENG]

En enero de 2025, la PSF presentó una propuesta a la Fundación Nacional para la Ciencia del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco del programa Seguridad, Protección y Privacidad de los Ecosistemas de Código Abierto, con el fin de abordar las vulnerabilidades estructurales de Python y PyPI. Sin embargo, nos preocupamos cuando nos presentaron los términos y condiciones que tendríamos que aceptar si queríamos la subvención.