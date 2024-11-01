edición general
La Python Software Foundation ha retirado una propuesta de $1.5 millones al programa de subvenciones del gobierno de los Estados Unidos [ENG]

En enero de 2025, la PSF presentó una propuesta a la Fundación Nacional para la Ciencia del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco del programa Seguridad, Protección y Privacidad de los Ecosistemas de Código Abierto, con el fin de abordar las vulnerabilidades estructurales de Python y PyPI. Sin embargo, nos preocupamos cuando nos presentaron los términos y condiciones que tendríamos que aceptar si queríamos la subvención.

mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Si cada científico mundial que usamos las librerías de Python pusiéramos un euro, este envío no tendría sentido.
#5 Dedalos
#2 Eso no tiene sentido, es como pedir que se traiga cada uno los folios de casa, las cosas no funcionan así.
#4 XXguiriXX
#1 Interesante. Fue antes de que el zanahorio fuera presidente. ¿En qué momento el DEI habrá empezado a perder popularidad?
#6 guillersk
Si adorarás al cesar no comerías sobras

Si comieras sobras no necesitarías adorar al cesar
#3 Dedalos
Flipante.
