Puto filipino: esponjosos bizcochitos de arroz al vapor con leche de coco (receta)  

El puto filipino (también llamado putong bigas o putong puti por su color blanco) es uno de los bocados más populares de Filipinas. Son pequeños bizcochitos de arroz cocidos al vapor. En la receta tradicional se usaba arroz fermentado (galapong), pero hoy en día se prepara con harina de arroz, lo que hace que el proceso sea más sencillo y rápido. Aunque se suele disfrutar tal cual, hay versiones con un trozo de queso por encima, con ube (batata morada filipina) o con coco rallado. El puto se come de muchas maneras en Filipinas.
| etiquetas: puto , filipinas , receta , gastronomía , cocina , bizcocho