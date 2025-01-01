Putin regala una motocicleta a un bombero retirado de Alaska tras su visita  

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha regalado una motocicleta a un bombero retirado de Alaska tras su reunión con Donald Trump. Este ha sido un regalo tan inesperado como "envenenado", como dicen sus vecinos, quienes le critican por haber aceptado el regalo. La historia ha dado la vuelta al mundo como una de las anécdotas paralelas de la cumbre entre Trump y Putin el pasado viernes en Alaska. Todo comenzó unos días antes en Anchorage. En las calles de la ciudad los reporteros rusos se encontraron a Mark Warren y su motocicleta