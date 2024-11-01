El Kremlin asegura que la invitación fue extendida a Zelenski para que viaje a Rusia "a hablar, no a capitular". Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este viernes "garantías" de seguridad para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en caso de que aceptara su propuesta de viajar a Moscú para unas..........
| etiquetas: putin , garantias de seguridad a zelenski , propuesta reunirse en moscu
Las cosas no se hacen así. Se manda a los delegados a negociar (seguramente en un lugar neutral) y cuando esté todo cerrado, si eso ya se juntan los que mandan.
Todo lo demás son idioteces que se inventan para hacerse los interesantes desde la OTAN.
Lo lógico sería que antes de rendirse dimitiera y fuera otro el que firmara la paz-rendición.
entiendo que ir a moscu o a algun pais aliado de rusia a una cumbre zelensky-putin es una puta mierda de opcion para zelensky, pero, corregidme si me equivoco, putin no puede ir a ningun pais fuera del eje ruso porque seria la misma situacion pero a la inversa. como se hace para que se junten si ninguno de los dos quiere arriesgarse?
p.s: y no me digais que "los buenos" no matamos, envenenamos, accidentamos, etc. a nuestros enemigos, que es viernes y no estoy ya pa risas
Esta es la tipica propuesta descabellada destinada a no lograr nada. Al final, el objetivo de estos nazis rusos, es conquistar la maxima cantidad de territorio posible, sin importar la cantidad de rusitos que mueran por esos metros.