El Kremlin asegura que la invitación fue extendida a Zelenski para que viaje a Rusia "a hablar, no a capitular". Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este viernes "garantías" de seguridad para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en caso de que aceptara su propuesta de viajar a Moscú para unas..........