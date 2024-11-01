edición general
Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

El Kremlin asegura que la invitación fue extendida a Zelenski para que viaje a Rusia "a hablar, no a capitular". Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este viernes "garantías" de seguridad para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en caso de que aceptara su propuesta de viajar a Moscú para unas..........

Comentarios destacados:    
#5 Banshee2x
Esto es como cuando mi madre me decía: Pasa pasa, que no te voy a pegar...
cabobronson #13 cabobronson
#5 pero ya tenía la zapatilla en la mano, sabías lo que iba a pasar
reivaj01 #14 reivaj01
#13 Peor era cuando ya no tenía las zapatillas porque antes te las había lanzado por el pasillo.
pepel #4 pepel
No sé si su palabra vale mucho.
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
Ni Zelenskii va a ir ni Putin tiene el menor interés en que vaya.

Las cosas no se hacen así. Se manda a los delegados a negociar (seguramente en un lugar neutral) y cuando esté todo cerrado, si eso ya se juntan los que mandan.

Todo lo demás son idioteces que se inventan para hacerse los interesantes desde la OTAN.
Don_Pixote #7 Don_Pixote
El garantiza que llegue sano y salvo a Moscu, que vuelva sano y salvo a Ucrania no lo puede garantizar :troll:
Khadgar #12 Khadgar
“Si no muere satisfecho, le devolvemos su dinero.” :roll:
Javi_Pina #2 Javi_Pina *
Lo que no se puede garantizar es que no se vaya a caer por unas escaleras. Porque allí el ratio de muertes por lo que sea es muy alta, sobretodo para los disidentes.
ElmaEscobar #3 ElmaEscobar
Volodimir, ¿te gustaría ver la nueva terraza del ático? Tiene muy buenas vistas, te lo garantizo
#6 cunaxa
No me fiaría de ninguna garantía. Ya vimos como acabaron Navalni o Prigozhin.
#1 la_gusa
#1 la_gusa
#11 BurraPeideira_
No creo que fuera a pasarle nada a Zelensky porque el mero hecho de que fuera a Rusia ya implicaría una capitulación.
Lo lógico sería que antes de rendirse dimitiera y fuera otro el que firmara la paz-rendición.
#15 Ferroviman *
yo con esto tengo una duda.

entiendo que ir a moscu o a algun pais aliado de rusia a una cumbre zelensky-putin es una puta mierda de opcion para zelensky, pero, corregidme si me equivoco, putin no puede ir a ningun pais fuera del eje ruso porque seria la misma situacion pero a la inversa. como se hace para que se junten si ninguno de los dos quiere arriesgarse?

p.s: y no me digais que "los buenos" no matamos, envenenamos, accidentamos, etc. a nuestros enemigos, que es viernes y no estoy ya pa risas
#8 pirat
Como le decía el de Aena al de rayaner, el "resbalón reputacional" le precede.
#10 pozz *
Putin es un embustero compulsivo, miente en absolutamente todo.
Esta es la tipica propuesta descabellada destinada a no lograr nada. Al final, el objetivo de estos nazis rusos, es conquistar la maxima cantidad de territorio posible, sin importar la cantidad de rusitos que mueran por esos metros.
