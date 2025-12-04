Putin: "Si Estados Unidos tiene derecho a comprar nuestro combustible, ¿por qué India no debería tener el mismo privilegio?" [ENG]

Señalando la hipocresía de Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos sigue comprando uranio a Rusia, clave para producir combustible para reactores nucleares, mientras presiona a India para que deje de importar energía desde Moscú. En una entrevista exclusiva con India Today, Putin, que llegó a Nueva Delhi para una visita de dos días, subrayó que India debería gozar del mismo privilegio si Estados Unidos tiene derecho a comprar combustible a Rusia.