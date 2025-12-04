Señalando la hipocresía de Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos sigue comprando uranio a Rusia, clave para producir combustible para reactores nucleares, mientras presiona a India para que deje de importar energía desde Moscú. En una entrevista exclusiva con India Today, Putin, que llegó a Nueva Delhi para una visita de dos días, subrayó que India debería gozar del mismo privilegio si Estados Unidos tiene derecho a comprar combustible a Rusia.
Una vaca gana el concurso de yoga de Himachal Pradesh ante la respetuosa retirada de sus oponentes.
La FaCuA (Fakires por la Cultura Ayurvédica) defiende que el colchón de pinchos evita la apnea del sueño.
El Sari a topos de gitana andaluza, último grito de la moda rajastaní.