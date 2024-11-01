Putin admite que la economía de Rusia cae en el quinto año de la guerra con Ucrania  

El presidente ruso reconoció en público que la economía rusa se contrajo por segundo mes consecutivo y pidió medidas a su Gobierno. Aunque Rusia evitó el colapso económico por las sanciones occidentales tras el comienzo de la invasión de Ucrania, su economía empieza a dar señales de fatiga, con alta inflación y ralentización económica.
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El FMI da un crecimiento de Rusia para este 2026 del 1.1%, el mismo crecimiento que le da a la zona euro
Lo digo por si alguno iba descorchando la botella de champán que mejor la guarde... quizás la tenga que vender o intercambiar por algo de comer en no mucho tiempo si vive en la UE y el bloqueo a Ormuz continua
-Pero crece menos
-A este ritmo, en 50 años, los tenemos sometidos, aunque para entonces nosotros quizá estamos yendo por la autopista en carro.