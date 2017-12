Las putas en Cádiz son las mejores – Cómo evitar vergonzosos errores de pronunciación en Inglés

Mi hermano va a casarse y estuve hablando con un grupo de mis estudiantes sobre la despedida de soltero ya que estamos planeando hacerla en España, por lo que estaba pidiéndole consejo cuando escuché “the bitches in Cadiz are the best” (las putas en Cádiz son las mejores) y él obviamente quizo decir “the beaches in Cadiz are the best” (las playas en Cádiz son las mejores), y esto vino de la directora de una compañía transnacional, alguien que tiene reuniones y videoconferencias semanalmente, ella me animó a escribir este artículo.