La purga ideológica de Trump ya no tiene límites

Las consecuencias de los intentos del presidente para desafiar los límites del poder en su asalto a instituciones como la Fed o el Centro de Control de Enfermedades hacen saltar todas las alarmas e...
ya cierro al salir…
El problema de la democracia, y de la política en general es que son sistemas basados en reglas.
Reglas que son a la vez mecanismos de seguridad y corsés que impiden a los políticos hacer muchas de las cosas que quieren, dándole a la población la sensación de que los políticos son unos inútiles.
Lo que prometió Trump fue que el se saltaría todas esas reglas, porque sus votantes entienden que es la única manera de hacer lo que otros políticos no han sido… » ver todo el comentario