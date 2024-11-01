À Punt quiere a Toni Cantó para presentar su nuevo programa de actualidad en 'prime time'

El actor, exdiputado de UPyD, exlíder de Cs en la Comunitat Valenciana y exdirector de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, es el preferido por la dirección de la televisión autonómica para presentar su nueva apuesta, un programa de actualidad y política en horario de máxima audiencia que, previsiblemente, se emitiría los viernes por la noche
| etiquetas: a punt , toni canto , television , valencia
CC: #10
Hay que reconocer que es muy completito,toca todos los palos...
Ahora a puto defender el Valenciano.
Se merece un oscar sin duda.
Es capaz de interpretar el papel que le pidan.
Toni canto dijo que no cobraría nada de la política y así lo hizo.