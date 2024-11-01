edición general
À Punt quiere a Toni Cantó para presentar su nuevo programa de actualidad en 'prime time'

À Punt quiere a Toni Cantó para presentar su nuevo programa de actualidad en 'prime time'

El actor, exdiputado de UPyD, exlíder de Cs en la Comunitat Valenciana y exdirector de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, es el preferido por la dirección de la televisión autonómica para presentar su nueva apuesta, un programa de actualidad y política en horario de máxima audiencia que, previsiblemente, se emitiría los viernes por la noche

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Pues si que va a ser verdad que el PP quiere cerrar A Punt.
10 K 117
#8 PerritaPiloto
Solo le pido a diosito que le ofrezcan a Cantó un cargo en el PP Valenciano.
2 K 32
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Y luego las Pepevisiones se preguntan porqué no las ve ni el tato, con lo que fueron en su momento...
2 K 27
autonomator #9 autonomator
Apesebrados de bien
1 K 26
Deviance #12 Deviance
#9 Otro inútil que parece que ha nacido con una estrella en el culo o que se baja al pilón constantemente.
CC: #10
0 K 11
#14 laruladelnorte
#12 Es lo bueno de tener muchos principios,usa uno para cada ocasión según le convenga.
1 K 21
#10 laruladelnorte
Cabe recordar que Cantó ya estuvo al frente de su propio programa en la cadena de televisión afín a Vox 7NN, que echó el cierre en 2023.

Hay que reconocer que es muy completito,toca todos los palos...
1 K 22
Amoniaco #15 Amoniaco
#10 Pablo iglesias era colaborador en el gato al agua, cadena de extrema derecha según meneame.
0 K 6
shibabcn #3 shibabcn
un gran presentador para una gran cadena xD xD xD
1 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Que mal se quedo ese hombre con las collejas de la Sole. xD
0 K 16
#11 tromperri
#6 lo habla con dificultad también.
1 K 12
#5 tromperri
¿Ya ha acabado de puto defender el castellano?
Ahora a puto defender el Valenciano.

Se merece un oscar sin duda.
Es capaz de interpretar el papel que le pidan.
1 K 12
#6 Alcalino
#5 ¿Que te juegas a que el programa es en castellano?
0 K 9
#2 Alcalino
TeleCantó
0 K 9
Amoniaco #13 Amoniaco
Reíros de toni canto y lo haréis con razón. Pero recordad que todo podemos entro en política sin un puto duro diciendo que cobrarian 3 salarios y mínimos y han salido forrados cobrando 20.000 a 25.000 entre salarios de ex diputada y euro diputada, dietas y todos los pluses como Irene montero.
Toni canto dijo que no cobraría nada de la política y así lo hizo.
0 K 6

