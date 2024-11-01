edición general
À Punt carga contra RTVE por emitir unas imágenes suyas dentro del Cecopi y abre una investigación interna

À Punt carga contra RTVE por emitir unas imágenes suyas dentro del Cecopi y abre una investigación interna  

La radiotelevisió pública valenciana abre su informativo anunciando una investigación interna por la supuesta filtración a TVE de imáganes grabadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con la condición de emitirlas sin sonido

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue
Curioso que de Pablo Iglesias sepas dónde vive, a que guardería van sus hijos pero de Mazón no sepas nada de su hija, dónde vive ni porqué no dio la alerta 8 días antes o ese día

Igual es que los medios apoyan la trama de no avisar de las inundaciones para favorecer la actividad económica acosta de la vida de la gente
NPCMeneaMePersigue
Se sigue mirando ese día pero la alerta de la AEMET 8 días antes nadie habla de ello y porqué no se hizo nada (no molestar la actividad económica del puente)

Que la Universidad cerró y hasta los japoneses avisaron a sus ciudadanos

Pero mirad ese día solo eh, no el 7 de noviembre, 1 de julio, este fin de semana se pusieron las pilas con la tormenta encima...

No miréis el patrón de que sus negocios sean nuestras vidas
carademalo
Pues leyendo la noticia y viendo el vídeo, en ningún momento "carga" contra RTVE. Más bien, contra ellos mismos:

"[...] y genera dudas, muchas dudas sobre la profesionalidad de las personas que trabajamos en esta casa, que consideramos que la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo".

Es decir, al que sea que haya "filtrado" el vídeo sin retirar el audio. Pero de RTVE no dice ni mu.
