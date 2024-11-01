À Punt carga contra RTVE por emitir unas imágenes suyas dentro del Cecopi y abre una investigación interna  

La radiotelevisió pública valenciana abre su informativo anunciando una investigación interna por la supuesta filtración a TVE de imáganes grabadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con la condición de emitirlas sin sonido
| etiquetas: dana , pp , mazon , valencia , apunt , rtve
Igual es que los medios apoyan la trama de no avisar de las inundaciones para favorecer la actividad económica acosta de la vida de la gente
Que la Universidad cerró y hasta los japoneses avisaron a sus ciudadanos
Pero mirad ese día solo eh, no el 7 de noviembre, 1 de julio, este fin de semana se pusieron las pilas con la tormenta encima...
No miréis el patrón de que sus negocios sean nuestras vidas
"[...] y genera dudas, muchas dudas sobre la profesionalidad de las personas que trabajamos en esta casa, que consideramos que la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo".
Es decir, al que sea que haya "filtrado" el vídeo sin retirar el audio. Pero de RTVE no dice ni mu.