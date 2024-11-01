edición general
8 meneos
7 clics
Pujol y otros ejemplos de cómo la ralentización de la Justicia provoca que deje de ser justa

Pujol y otros ejemplos de cómo la ralentización de la Justicia provoca que deje de ser justa

La exoneración por "deterioro cognitivo" del que fuera president de la Generalitat mantiene el debate sobre los tiempos judiciales y cómo estos terminan favoreciendo, en ocasiones, a los imputados. La Audiencia Nacional exoneraba esta semana al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de la causa por presunto enriquecimiento ilícito debido a su “deterioro cognitivo”. A sus 95 años y en una situación que respalda una evaluación médica, parece evidente que el ex máximo responsable catalán no reunía las condiciones para

| etiquetas: pujol , ralentización , justicia , deje , ser , justa
6 2 0 K 75 Tribunales
4 comentarios
6 2 0 K 75 Tribunales
josde #1 josde
Un vergüenza esperar todos esos años, desde que salio lo de Pujol hasta ahora que ha empezado el juicio,
1 K 39
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Pues con Begoña y sobretodo con el exfiscal general corre que se las vuela
2 K 38
makinavaja #3 makinavaja
La justicia no ha sido nunca justa... la justicia es solo para los robagallinas y pobres...
1 K 31
rogerius #4 rogerius
#3 El sistema de Injusticia español es asín de castuzo. :-|
0 K 19

menéame