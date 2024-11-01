Pujol y otros ejemplos de cómo la ralentización de la Justicia provoca que deje de ser justa

La exoneración por "deterioro cognitivo" del que fuera president de la Generalitat mantiene el debate sobre los tiempos judiciales y cómo estos terminan favoreciendo, en ocasiones, a los imputados. La Audiencia Nacional exoneraba esta semana al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de la causa por presunto enriquecimiento ilícito debido a su “deterioro cognitivo”. A sus 95 años y en una situación que respalda una evaluación médica, parece evidente que el ex máximo responsable catalán no reunía las condiciones para