edición general
11 meneos
15 clics
Puigdemont elogia el plan de Trump para Gaza: «Tiene elementos positivos y para la esperanza» [CAT]

Puigdemont elogia el plan de Trump para Gaza: «Tiene elementos positivos y para la esperanza» [CAT]

Carles Puigdemont , líder de Junts y expresidente de la Generalitat, ha elogiado este martes el plan para la Franja de Gaza que planteó ayer Donald Trump junto a Benjamin Netanyahu , primer ministro de Israel, en una comparecencia en la Casa Blanca . "Tiene elementos positivos y para la esperanza, y la consideración que tengamos sobre el presidente americano y su deriva contra la democracia liberal no debería impedirnos reconocerle el mérito", ha señalado Puigdemont en un apunte en la red social X.

| etiquetas: puigdemont , trump , gaza , israel , genocidio
9 2 2 K 94 politica
11 comentarios
9 2 2 K 94 politica
Comentarios destacados:    
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Este es capaz de pedirle a Trump un plan para Cataluña.
5 K 79
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 no era con Rusia?
0 K 7
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
#3 Entre Trump y Putin la diferencia está entre muy poca y ninguna.
0 K 10
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 No jodas... xD  media
0 K 7
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo *
#5 Que Putin ya va por 72 años y ya está en una edad en la que puede romper la cadera en una caída tonta y Trump ya tiene 78 y le cuesta subir treinta escalones. Que mi padre con 87 agarraba el bastón con la izquierda y valiéndose solo del pasamanos se ponía a subir la escalera de un tirón un peldaño tras otro, y eso que tenía parkinson.
0 K 10
cocolisto #8 cocolisto
#3 Que antiguo eres... {0x1f601} {0x1f601}
0 K 20
#6 Barriales
#1 ni dudes que ya lo ha intentado.
0 K 8
cocolisto #7 cocolisto
#1 Más bien con Netanyahu...y no es ninguna elucubración.
Veréis una reactivación del nacionalismo y conflictividad en poco tiempo.
1 K 33
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
Conozco a varios independentistas que se arrepienten de haber apoyado a Puigdemont, un señor que siente admiración por Israel y critico el boicot a las empresas israelíes...
3 K 45
#11 sorecer
#9 Yo creo que este señor admira el dinero y si vienes de Israel Hasbara, pues se coge y unos se convierte.
0 K 10
Dene #2 Dene
Puigderata
0 K 12

menéame