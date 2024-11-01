Puigdemont elogia el plan de Trump para Gaza: «Tiene elementos positivos y para la esperanza» [CAT]

Carles Puigdemont , líder de Junts y expresidente de la Generalitat, ha elogiado este martes el plan para la Franja de Gaza que planteó ayer Donald Trump junto a Benjamin Netanyahu , primer ministro de Israel, en una comparecencia en la Casa Blanca . "Tiene elementos positivos y para la esperanza, y la consideración que tengamos sobre el presidente americano y su deriva contra la democracia liberal no debería impedirnos reconocerle el mérito", ha señalado Puigdemont en un apunte en la red social X.