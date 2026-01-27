edición general
6 meneos
22 clics
Puerto Rico en 1898: por qué la isla prefirió seguir siendo española

Puerto Rico en 1898: por qué la isla prefirió seguir siendo española

En Puerto Rico surgió el Grito de Lares de 1868, que fracaso rápidamente y ahí se terminó el espíritu independentista. Cuando a partir de 1870 se crean los primeros partidos políticos, solo hay uno independentista en el exilio y muy minoritario. De los dos mayoritarios, uno buscaba la asimilación completa al sistema político de Madrid y el otro, un sistema autonómico. En 1897 le será concedida a la isla una carta autonómica. En 1898 los Estados Unidos invaden la isla con 17.000 hombres, la mayoría de los boricuas querían seguir siendo españoles

| etiquetas: puerto rico , españa , eeuu , colonia , guerra
5 1 0 K 65 cultura
2 comentarios
5 1 0 K 65 cultura
tul #1 tul
la merma que vota al traidor de abascal deberia pillar un mapamundi y pararse a mirar quien le robo a su españita del alma la gran mayoria de sus territorios de ultramar, veras que sorpreson se llevan cuando se enteren que no fueron los chinos, ni los rusos ni los rojos.
4 K 65
Sr.No #2 Sr.No
#1 No nos olvidemos de Puerto Rico. Según la Wikipedia los puntos comunes de los movimientos reunificacionistas de Puerto Rico han sido:

* Reclaman la modernización de la Carta Autonómica de Puerto Rico concedida en 1897 y que fue aceptada por los puertorriqueños, la cual aún seguiría vigente y serviría para desarrollar el marco autonómico.[10]
* Puerto Rico como comunidad autónoma tomando a las islas Canarias como principal referente.[11]
* La escasa implantación de movimientos de…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame