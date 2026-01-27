Puerto Rico en 1898: por qué la isla prefirió seguir siendo española

En Puerto Rico surgió el Grito de Lares de 1868, que fracaso rápidamente y ahí se terminó el espíritu independentista. Cuando a partir de 1870 se crean los primeros partidos políticos, solo hay uno independentista en el exilio y muy minoritario. De los dos mayoritarios, uno buscaba la asimilación completa al sistema político de Madrid y el otro, un sistema autonómico. En 1897 le será concedida a la isla una carta autonómica. En 1898 los Estados Unidos invaden la isla con 17.000 hombres, la mayoría de los boricuas querían seguir siendo españoles