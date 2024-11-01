El puerto de Barcelona pide garantías a Adif mediante la creación de un plan de contingencia ferroviaria

El flujo ferroviario de mercancías en el puerto de Barcelona sigue con afectaciones tras las incidencias que se han sucedido en la red catalana, circunstancia que tuvo su culmen la semana pasada derivando en un episodio “extraordinariamente complicado”, según el presidente del puerto, José Alberto Carbonell. El representante del enclave ha señalado la “necesidad” de que se cree un plan de contingencia que “garantice que no vuelva a pasar” tal situación.