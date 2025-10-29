Un puente entre el trap y el punk: Duki en el Movistar Arena de Madrid

Hay algo en el agua de Argentina últimamente. Los últimos años han hecho del país sudamericano una de las mecas del hip hop y el trap en español. Nombres como el de Trueno, Nathy Peluso, Milo J o Catriel y Paco Amoroso han hecho evidente que el país está en un momento dulce para el rap, y entre estos nombres el de Duki, nombre artístico de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, es uno de los más interesantes.