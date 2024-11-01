edición general
Puente afirma que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido de que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces" y el "empuje" del "poder económico y la batería mediática que tiene".Puente ha tildado al PP de "panda de amateurs" en la oposición y le ha acusado de tener un proyecto no para la mayoría, sino para "unos pocos", basado en "perpetuar privilegios", "vaciar lo público y transmitirlo a lo privado" y "enriquecerse a costa de los trabajadores". "¿Creéis de verdad que con

CerdoJusticiero
No soy fan en absoluto de Óscar Puente, pero por lo que veo aquí no ha dicho ni media mentira.
5
nereira
"¿Creéis de verdad que con ese proyecto pueden convencer a una mayoría social de que les apoye?
2
Tensk
Me ha gustado cuando ha dicho que para que el PP llegue a Moncloa primero les tienen que ganar en las urnas, en fin. Y también cuando ha dicho que el PP de CyL lleva unos cuantos años (creo que cinco para seis) sin aprobar presupuestos y qie eso no da estabilidad a la CA.

Eeen fin.
0
Malinke
#5 eso sólo es un discurso para su gente, un mitin.
0
alcama
Lo que diga este simio es irrelevante
5
tdgwho
#2 es un saco de sparring, así hablan de él y no del presidente.
3
alcama
#3 Literal. Para eso le dieron la cartera
0
Malinke
#3 bueno, de paso sueltas unas hostias bien dadas.
Mira Tellado, vino de saco de sparring y ni para eso vale.
1
trasparente
#2 #3 Para mi este ministro merece la pena ya solo por ver cómo os hierve el hígado a vosotros y a mis amigos peperos y voxeros.
0
#7 malarte *
#2 Y tú un cantamañanas y un gañán y aún así tenemos que aguantarte…
1

