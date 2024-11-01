Puente afirma que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido de que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces" y el "empuje" del "poder económico y la batería mediática que tiene".Puente ha tildado al PP de "panda de amateurs" en la oposición y le ha acusado de tener un proyecto no para la mayoría, sino para "unos pocos", basado en "perpetuar privilegios", "vaciar lo público y transmitirlo a lo privado" y "enriquecerse a costa de los trabajadores". "¿Creéis de verdad que con