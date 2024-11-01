edición general
¿Puedes trazar una S molona?

Juego simple. Traza una S tan rápido como puedas. Mejor en móvil.

5 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pues claro, es muy sencillo !  media
porcorosso #3 porcorosso
#1 Almeida con varicela.
#2 Tiranoc
Con unas cuantas cerves las trazo de forma natural.
#5 famufa
Cuantas hojas cuadriculadas jodidas en primaria haciendo eses y cadenitas...
