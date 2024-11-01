PUEDEN QUITAR A HÉCTOR ✊???? pero siempre habrá alguien después, sentencia Marina Lobo  

El espectáculo de la ultraderecha española ha encontrado su fórmula perfecta: tomar cualquier contenido crítico, descontextualizarlo bajo la bandera falsa de "ofender a las víctimas" y lanzar a sus hordas digitales –los Pugilato, Desokupa y demás fauna calva y tatuada– a una cacería que no busca debate, sino la rendición por miedo. El cómico Héctor de Miguel es solo el último eslabón en una cadena de ataques calculados –de Mongolia a Elena Reines– donde el objetivo nunca es el chiste en sí, sino ir tumbando voces.
Juraría que he visto a algún imbécil soltar lo mismo por aquí. No digo "nazi" para que los nazis no se den por aludidos y respondan "llamas nazi a cualquiera", confío en que con "imbécil" podamos estar todos de acuerdo.
Lo cual no invalida ni una coma de lo que viene a decir la moza
Pero que tremendamente mierder.
Pero es mierder de narices. Todo un moco.