¿Pueden medir el odio en internet?  

"El resultado final probable es una internet donde el anonimato no se prohibirá con una ley que diga 'se acabó el anonimato', sino con una que diga: 'Perdona, solo queremos proteger a los menores, solo queremos transparencia, solo queremos combatir el odio'. Y entonces llega el momento en que el sistema se vuelve persona. Ya no es qué plataforma puntúa mal, es: ¿qué puedes decir sin perder acceso? ¿Qué puedes leer sin dejar rastro? ¿Qué puedes preguntar sin activar un umbral? ¿Qué puedes firmar sin que tu identidad se convierta en requisito?"