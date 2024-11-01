¿Pueden medir el odio en internet?  

"El resultado final probable es una internet donde el anonimato no se prohibirá con una ley que diga 'se acabó el anonimato', sino con una que diga: 'Perdona, solo queremos proteger a los menores, solo queremos transparencia, solo queremos combatir el odio'. Y entonces llega el momento en que el sistema se vuelve persona. Ya no es qué plataforma puntúa mal, es: ¿qué puedes decir sin perder acceso? ¿Qué puedes leer sin dejar rastro? ¿Qué puedes preguntar sin activar un umbral? ¿Qué puedes firmar sin que tu identidad se convierta en requisito?"
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Pero desconfío profundamente de las intenciones de políticos.
¿quien le pone el cascabel al gato? Y sobre todo, ¿como se hace para que no se saque partida o ventaja política de ello? Eso no es fácil y si no se ponen de acuerdo ni en cosas muy básicas como la educación, en esto menos. Consecuencia, más vale aprender a convivir con… » ver todo el comentario