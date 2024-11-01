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¿Pueden medir el odio en internet?  

"El resultado final probable es una internet donde el anonimato no se prohibirá con una ley que diga 'se acabó el anonimato', sino con una que diga: 'Perdona, solo queremos proteger a los menores, solo queremos transparencia, solo queremos combatir el odio'. Y entonces llega el momento en que el sistema se vuelve persona. Ya no es qué plataforma puntúa mal, es: ¿qué puedes decir sin perder acceso? ¿Qué puedes leer sin dejar rastro? ¿Qué puedes preguntar sin activar un umbral? ¿Qué puedes firmar sin que tu identidad se convierta en requisito?"

| etiquetas: internet , verificación , hodio
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5 comentarios
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
claro que se puede, otra cosa que se quiera, que nos conocemos, cuanto me odian todos estos hijos de puta!!! pero yo soy una bellisima persona llena de hamor y konprension :troll:
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Re-botado #1 Re-botado
Me ha gustado y dado que pensar. Os la comparto.
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#5 eipoc *
Hay que empezar a desterrar la idea de que el odio es malo. El odio a los fascistas, a los genocidas, a los infanticidas, al explotador es síntoma de salud mental y sirve como motor para luchar contra las injusticias. Dime el odio que siente un padre a cuyos hijos han matado los bombardeos de EEUU e Israel para hacerse con más recursos, control y enriquecerse si no es el motor de una revolución contra esas bestias. Y para todos esos tibios "neutrales", no todos los odios son iguales,…   » ver todo el comentario
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#4 caret
Lo veo complicado porque requiere consenso y no lo hay. Estoy de acuerdo con esto kaosenlared.net/la-induccion-de-la-locura-el-secuestro-del-pensamiento
Pero desconfío profundamente de las intenciones de políticos.
¿quien le pone el cascabel al gato? Y sobre todo, ¿como se hace para que no se saque partida o ventaja política de ello? Eso no es fácil y si no se ponen de acuerdo ni en cosas muy básicas como la educación, en esto menos. Consecuencia, más vale aprender a convivir con…   » ver todo el comentario
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ronko #3 ronko
It's over 9000!!  media
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menéame