Sí, se pueden implantar ideas en el subconsciente mientras sueñas usando sonidos

Unos sonidos discretos, reproducidos mientras sueñas, pueden empujar tu mente hacia un problema y ayudarte a resolverlo al día siguiente, según un experimento que ha conseguido implantar ideas en el subconsciente durante el sueño REM, Dormir para “consultar con la almohada” suena a consejo de abuela, pero la neurociencia lleva años intentando atrapar ese momento en el laboratorio. La idea de fondo no es nueva: varias personas han descrito soluciones que aparecieron en sueños, entre imágenes oníricas, aunque controlar un sueño resulta casi tan fácil como sujetar un pez.