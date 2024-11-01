¿Puede ser destituido Trump como presidente de EEUU? Estas son las opciones y los posibles escenarios

Se ha sugerido que, incluso si no se le permite volver a presentarse, podría darse una situación similar a la de Vladimir Putin y Dmitry Medvedev entre 2008 y 2012: que J. D. Vance se presente a presidente, y si gana, simplemente permita que Trump tome el poder. Más en concreto la operación podría ser así: que J. D. Vance se presente con Trump como su vicepresidente, resulte elegido, invoca la Enmienda 25 para dimitir y permita que Trump vuelva a ser presidente. De esta manera, Trump no sería reelegido dos veces pero volvería al cargo.