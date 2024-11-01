edición general
¿Puede ser destituido Trump como presidente de EEUU? Estas son las opciones y los posibles escenarios

Se ha sugerido que, incluso si no se le permite volver a presentarse, podría darse una situación similar a la de Vladimir Putin y Dmitry Medvedev entre 2008 y 2012: que J. D. Vance se presente a presidente, y si gana, simplemente permita que Trump tome el poder. Más en concreto la operación podría ser así: que J. D. Vance se presente con Trump como su vicepresidente, resulte elegido, invoca la Enmienda 25 para dimitir y permita que Trump vuelva a ser presidente. De esta manera, Trump no sería reelegido dos veces pero volvería al cargo.

actualidad
La constitución impide que sea Presidente. Lo que no impide es que se presente a Presidente. Si pierde, asunto arreglado. Si ganara, no le dejarían. Entonces solo tiene que decir que no le dejan ser Presidente para que sus locos seguidores vuelvan a invadir el Capitolio
azathothruna #4 azathothruna
#2 asumiendo que haya elecciones.
Y estas son solo presidenciales.
La de este año va a ser epica de ver.
Debo contactar a la misma fabrica de palomitas,
themarquesito #5 themarquesito *
#2 Esa idea la sugerí yo en un artículo por aquí, haciendo un ejercicio de pensamiento al estilo de Bannon.
meneame.net/m/Artículos/pensando-como-steve-bannon-como-podria-produc
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#5 Que interesante, aunque podría Trump presentar a un hijo/a/yerno y seguir manipulando el poder.
themarquesito #8 themarquesito
#6 No creo que su oceánico ego le permitiese que hubiese alguien con un rango superior al suyo.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No lo veremos
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Trump supera en varias magnitudes al Almirante General Aladeen interpretado por Sacha Baron Cohen en la pelicula "El Dictador".
Dene #11 Dene
La forma típica en usa es que lo baje de un tiro el típico lobo solitario que por supuesto no tendrá nada que ver con los jerifaltes que mueven el cotarro y a los que perjudica la locura de naranjito
#10 mariopg
sería facilísimo, sólo por lo de los papeles de epstein… pero no es trump, es eeuu…
canduteria #12 canduteria
Es mejor que se lo lleven y lo juzguen por terrorismo, tipo lo que han hecho con Maduro.
DarthMatter #7 DarthMatter *
La forma más 'fácil' es organizar una 'operación militar especial' y secuestrarlo. ;)
#9 Pepepistolas *
#7 Una operacion especial como la del genocida ruso y el payaso de Medvedev es muy factible que ocurra. Payaso vance se presenta , pero zanahorio de vice sigue moviendo los hilos.
Todo ello inspirado en la perfecta democracia rusa.Cosas de la vida , de genocida a maiguito del alma.Algo asi como un duo Adolf-Benito
