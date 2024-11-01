edición general
¿Se puede repensar el turismo en Catalunya? Estas son algunas ideas de entidades sociales y ecologistas

Entidades sociales y ecologistas alertan de los efectos de la masificación turística y de la apuesta de las administraciones por un modelo elitista.

Guanarteme #3 Guanarteme
¿Cómo se acabaron las masificaciones en La Alhambra, poniendo las entradas a 600 euros? No.

Se acabaron cuando pusieron una lista de espera de meses para garantizar que el que entraba lo hacía porque tenía verdadero interés, y no "porque es lo que toca ver aquí en Granada" y porque "la foto en el Generalife queda muy bien en mi instagram".

Con esto va a tener que ser igual, limitar mucho el número de alojamientos y que las reservas se tengan que hacer a meses vista, nada de "uy, un puente, mira a ver a dónde hay vuelos baratos".
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Aquí mandan las grandes empresas y se hará lo que más le conviene a ellos, como siempre
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
por poder se puede, como en la pandemia, pero queremos? de verdad queremos? o solo es por postureo y quedar de outsider?
