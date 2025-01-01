"Si Puede no Vaya al Médico" | Dr. Joan-Ramón Laporte

El Dr. Joan-Ramon Laporte, es una de las voces más críticas en el ámbito de la farmacología clínica. Fundador del Institut Català de Farmacologia, exasesor de la OMS y del Parlamento Europeo, y experto en farmacovigilancia. Ha dedicado su carrera a denunciar los excesos de la industria farmacéutica y sus efectos sobre el sistema sanitario.