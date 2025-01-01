edición general
"Si Puede no Vaya al Médico" | Dr. Joan-Ramón Laporte

El Dr. Joan-Ramon Laporte, es una de las voces más críticas en el ámbito de la farmacología clínica. Fundador del Institut Català de Farmacologia, exasesor de la OMS y del Parlamento Europeo, y experto en farmacovigilancia. Ha dedicado su carrera a denunciar los excesos de la industria farmacéutica y sus efectos sobre el sistema sanitario.

Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
"Si Puede no Vaya al Médico".
Ok.
Ok.
Le queda medio minuto para recomendar homeopatía.
#5 Galton
#3 Su simplificación resulta muy ingenua y peligrosa, tan peligrosa como la homeopatía. Se trata de entender como dice #2 que TODA intervención genera problemas asociados y por tanto, ANTES de que intervenga un médico hay que sopesar los pros y los contras de esa intervención. Es decir, primero hay que valorar que pasa si no hay intervención y luego valorar los problemas derivados de la misma.
#9 mancebador
#3 Probablemente.
Nómada_sedentario #11 Nómada_sedentario
se me ocurren muchas situaciones donde seguir ese consejo puede significar una sentencia de muerte.
victorjba #13 victorjba
#11 Creo que Steve Jobs le hizo caso. Pero igual tiene razón, vete al bar y ponte morao, total te vas a morir igual pero por lo menos lo harás contento.
TripleXXX #14 TripleXXX
Desde el neolítico al siglo XIX mas o menos, la esperanza de vida vino a subir de 30 a 35 años mas o menos y ahora anda entre 70 u 80 dependiendo del pais, algo tendrá que ver la ciencia en eso.

Por supuesto que estoy convencido que hay muchos casos de sobremedicación o de demonización de algunos marcadores que no afectan a todos de la misma forma pero hasta que no lleguemos a los tratamientos personalizados basados en la genética del paciente, seguiremos usando la estadística para evaluar la eficiencia de determinada droga o tratamiento. Aún así, los números son indiscutibles.

Si me hablan de la época de las sangrías pues si, que yo sepa, una mujer noble o rica que podía pagar médicos tenía mas probabilidades de morir tras los partos.
#10 Tecar
Lo jodido es cuando tienes que ir y no puedes.
#1 Galton *
Como dice Nassim Nicholas Taleb, una de las pocas formas legales de matar a alguien es ofrecerle gratuitamente los servicios de un médico personal en exclusividad. Incluso esta persona puede elegir el médico en cuestión. El médico empezará a hacer de médico una y otra vez con procedimientos que implican riesgos mortales pequeños claro y la suma de esos riesgos acabará matándole por motivos médicos. Se llama "Iatrogenia". Por añadir algo a los esfuerzos de las farmacéuticas de crear nuevas enfermedades con sus medicamentos asociados.
#6 chocoleches
Le abofetearía con la mano abierta hasta sangrar, Qué pedazo de imbécil.
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
No vaya al médico, vaya a su camello, que tiene mejor mierda.
TripleXXX #15 TripleXXX
#8 No te puedes imaginar la de gente de mi barrio que están convencidos de que la farlopa les inmuniza, el típico sesgo del éxito, te quedas con los que se meten de todo y siguen vivos y olvidas los que quedaron por el camino.
jdmf #7 jdmf
Por supuesto que no, no vayáis al médico, mejor un curandero, agua con azúcar o incluso rezar, con eso os quitáis hasta el peor cáncer
#2 moxid
los medicamentos solucionan 1 problema y generan 3 nuevos
#12 Jacusse
#2 bastante cuñadismo en tu comentario.
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
Si puede no trabaje
Si puede no se quede en casa en verano
Si puede no esté sin pareja
......
#4 joaquinysamanta
Laporte es muy valiente. Ojalá el resto de médicos aplicase el juramento hipocrático. Lamentablemente la mayoría son el brazo armado de la industria.
