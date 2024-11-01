edición general
¿Se puede detener a Trump y Netanyahu?

Mientras el Consejo de Seguridad calla, el derecho internacional ofrece vías para juzgar a quienes bombardean civiles y buscan imponer un cambio de régimen por la fuerza. La administración de Donald Trump lanzó junto a Benjamin Netanyahu una ofensiva contra Irán bautizada con un nombre que suena a videojuego: “Operation Epic Fury”. El resultado no es épico. Es contable. 555 personas iraníes muertas, entre ellas 180 niñas en una escuela primaria de Minab. Cifras que no son daños colaterales, sino vidas truncadas bajo una operación que ...

ronko #2 ronko
Pregunto, si un Presidente en EEUU, da síntomas manifiestos de incapacidad para gobernar, por ejemplo, demencia senil entre otros, ¿No tienen un mecanismo para sustituirle?
#3 concentrado
#2 Si, hay varios modelos para ello: Colt 45, Parabellum.... Es el único lenguaje que entienden en esas tierras bárbaras.
ronko #4 ronko
#3 Pero me refiero mecanismos legales, digamos que lo tenga que certificar un médico o sea bastante evidente que deje de ser apto para el cargo. O por ejemplo le da un ictus y le deja (más) tonto.
#10 LaMinaEnMiPuerta
#3 Ya lo intentó un viajero del futuro y provocó que saliera elegido.
#5 solojavi
#2 Ahora lo tienen muy difícil porque los republicanos afines a Trump controlan las dos cámaras y además controlan los principales órganos de poder del país. Mientras Trump controle el partido republicano lo veo complicado.
ronko #6 ronko
#5 Supongo que si depende de un médico certificaría lo que le digan. Pero y si fuera evidente o por ejemplo le da un yuyu y se queda muñeco.
manbobi #8 manbobi
Yo les pondría una medalla.
#9 Pingocho
A Trump sí y ya hay precedentes en su país. Solo tienen que hacerlo pasear en un descapotable.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
imagino que si, sus paises tendran leyes para estos casos, que se pongan las pilas ellos, que mucho ñiñiñi de los locales...pero siguen bailando el hava nagila hava en el mcdonalds...que ya luego lo de justos por pecadores no va a colar.
#7 SantanaS
Cuidado con la Ley de las Consecuencias Imprevistas
