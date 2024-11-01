edición general
¿Se Puede Comer Oreja de Cerdo en El Embarazo?

¿Es seguro comer oreja de cerdo durante el embarazo? Sí, se puede disfrutar de la oreja de cerdo a la plancha durante el embarazo, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de seguridad alimentaria y se cocine adecuadamente para eliminar cualquier riesgo bacteriano.

wildseven23 #1 wildseven23
La URL es inquietante, al igual que la pregunta y las mayúsculas aleatorias :-O
1 K 22
txillo #6 txillo
#1 Y al revés, un cerdo te puede comer la oreja estando embarazada. Pasa mucho.
0 K 13
skaworld #10 skaworld
#1 #6 No son aleatorias, es "El embarazo", no uno cualquiera.

Con tus otros hijos te la sopló comer oreja de cerdo, pero con este, quieres que nazca vivo.
1 K 27
wildseven23 #11 wildseven23
#10 El Embarazo es el nuevo Nuestro Señor xD
0 K 15
Charles_Dexter_Ward #5 Charles_Dexter_Ward
#0 revisa el titular, te faltan dos mayúsculas
0 K 20
#12 capitan.meneito
#5 Gracias, hice un copypaste. Ni me fijé con la risa.
0 K 10
reivaj01 #3 reivaj01
Por fin, tras toda una vida preguntándomelo, voy a saber si se puede o no.
Lo leeré en unos minutos, ahora me embarga la emoción y las lagrimas no me permiten enfocar el texto.
0 K 12
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Muy mal rollo. ¿Quizás se podría denunciar por el uso del escudo?
0 K 10
Fedorito #13 Fedorito
A mediados de los noventa en una heladería a mi cuñada el camarero que vino a atendernos se negó a servirle una horchata por estar embarazada, le dijo que la horchata era mala para el bebe.

Nos quedamos a cuadros :-D
0 K 10
Noeschachi #4 Noeschachi
Una fuente de la máxima confianza ahora que tengo esa duda exactamente

Responde un Funcionario del Gobierno de España

Varios funcionarios responden preguntas frecuentes. Web no oficial. Esta web no es del Gobierno de España.
0 K 10
rob #9 rob
#4 ¡Linceee!
0 K 15
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Claro, no hay que descuidar al marido.
0 K 7
#8 Tecar
Como cualquier carne ¿No?
0 K 7

