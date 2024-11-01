¿Se puede alterar la realidad? | Jacobo Grinberg: La Matrix y la Teoría Sintérgica  

Muchas son las tradiciones místicas que aseguran portentos como la levitación o alteración de la materia. El neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg, tuvo que apoyarse de estas doctrinas antiguas y de la extensa cosmogonía shamanica del país para desarrollar una teoría que buscaba explicar como es que el cerebro humano crea el fenómeno de la experiencia, y cómo es que el nuestro nivel de conciencia influye directamente en la creación de la realidad. El doctor mexicano no era ningún aficionado, como todo profesional en su trabajo