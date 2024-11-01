edición general
4 meneos
41 clics
¿Se puede alterar la realidad? | Jacobo Grinberg: La Matrix y la Teoría Sintérgica

¿Se puede alterar la realidad? | Jacobo Grinberg: La Matrix y la Teoría Sintérgica  

Muchas son las tradiciones místicas que aseguran portentos como la levitación o alteración de la materia. El neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg, tuvo que apoyarse de estas doctrinas antiguas y de la extensa cosmogonía shamanica del país para desarrollar una teoría que buscaba explicar como es que el cerebro humano crea el fenómeno de la experiencia, y cómo es que el nuestro nivel de conciencia influye directamente en la creación de la realidad. El doctor mexicano no era ningún aficionado, como todo profesional en su trabajo

| etiquetas: ciencia , realidad , conciencia
3 1 1 K 32 ciencia
8 comentarios
3 1 1 K 32 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
De lo más interesante que vais a leer en internet, por algo lo hizo desaparecer la CIA

Por algo aparece en la web de la CIA www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00792R000700130002-5.pdf
0 K 20
Pertinax #4 Pertinax
#1 La conexión entre Jacobo Grinberg y la CIA surge de las teorías de conspiración sobre su misteriosa desaparición en 1994, donde se especula que, debido a su revolucionaria Teoría Sintérgica sobre la realidad y la conciencia, podría haber sido capturado o investigado por agencias como la CIA, interesadas en sus conocimientos sobre telepatía y control mental, a pesar de que la CIA tiene documentos sobre sus trabajos, no hay pruebas concluyentes de su implicación en la desaparición, que permanece sin resolver.
0 K 15
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue *
#4 buloooooo, claro que las hay en el documental sobre su vida hay gente que dice haberlo visto en instalaciones de la CIA

Que te paga el mossad cada vez mas claro  media
0 K 20
Pertinax #8 Pertinax *
#5 Hace días que te lo vengo confirmando. Me pagan, y muy bien. Incluso te he explicado cómo. Con cifras, y privilegios como la jubilación a los 60.

Pero tu comentario sigue siendo :tinfoil:
0 K 15
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Sí, su percepción, al menos. Que al fin y al cabo, esa es nuestra realidad.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 No si la historia es los investigadores que han investigado a Pachita que alteraba la realidad, creaba órganos de la nada... esa es la historia
0 K 20
emmett_brown #6 emmett_brown
Basura pseudocientífica bajo el sub "ciencia". Errónea.
1 K 26
canduteria #7 canduteria
Puedo hacer que me toque la primitiva?
0 K 7

menéame