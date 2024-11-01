El pueblo de Guadalajara que celebra un encierro libre cerca de un colegio a la salida de los alumnos: "No es lógico"

En la localidad de El Casar tiene lugar un "encierro libre" que comienza en el campo, en las inmediaciones de tres centros escolares, y que recorre el municipio hasta la plaza de toros. Los vecinos se muestran preocupados porque el Ayuntamiento no ha accedido a realizarlo por la tarde: "No voy a llevar a mis hijos al colegio, me parece peligroso". Una de las partes de este encierro que recorre la localidad se ubica en una zona campestre las inmediaciones de tres centros educativos.