El pueblo de Guadalajara que celebra un encierro libre cerca de un colegio a la salida de los alumnos: "No es lógico"

En la localidad de El Casar tiene lugar un "encierro libre" que comienza en el campo, en las inmediaciones de tres centros escolares, y que recorre el municipio hasta la plaza de toros. Los vecinos se muestran preocupados porque el Ayuntamiento no ha accedido a realizarlo por la tarde: "No voy a llevar a mis hijos al colegio, me parece peligroso". Una de las partes de este encierro que recorre la localidad se ubica en una zona campestre las inmediaciones de tres centros educativos.

#4 Alcalino
Libertad para unos y "quédate en tu casa" para los demás
K 47
#3 Hoypuedeserungrandia
Claro que si , los niños y niñas que aprendan a correr delante de los toros, para cuando les toque correr delante de los antidisturbios, el día que decidan pensar por si mismos y ser antitaurinos.
K 30
Mangione #1 Mangione
Adultos más tontos que un cerrojo con derecho a voto e incluso a ser representantes públicos. :palm:

Pobres niños, rodeados de cabestros todo el año... y encima un día al año les sueltan toros cerca.
K 28
Chu_man_fu #2 Chu_man_fu
Y el alcalde de este pueblo es ni mas ni menos que un ex-senador del PP: www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/
K 27
#6 Cuchifrito
Que poca cabeza. Hacer pasar toros por la salida de un colegio! Algún toro podría ser arrollado por una estampida de niños
K 21
#5 Khanbaliq
Me parece perfecto.

Los becerros necesitan un poco de educación, mirad en lo que se han convertido los que no lo han tenido, están en el Ayuntamiento.
K 7
#7 Madmaxi
mamaaaa quiero tambien tener cuernossss...
K 6

menéame