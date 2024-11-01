El pueblo de Guadalajara que celebra un encierro libre cerca de un colegio a la salida de los alumnos: "No es lógico"

En la localidad de El Casar tiene lugar un "encierro libre" que comienza en el campo, en las inmediaciones de tres centros escolares, y que recorre el municipio hasta la plaza de toros. Los vecinos se muestran preocupados porque el Ayuntamiento no ha accedido a realizarlo por la tarde: "No voy a llevar a mis hijos al colegio, me parece peligroso". Una de las partes de este encierro que recorre la localidad se ubica en una zona campestre las inmediaciones de tres centros educativos.
Pobres niños, rodeados de cabestros todo el año... y encima un día al año les sueltan toros cerca.
Los becerros necesitan un poco de educación, mirad en lo que se han convertido los que no lo han tenido, están en el Ayuntamiento.