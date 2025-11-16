El pueblo de Extremadura que alberga unos baños termales de más de veinte siglos de antigüedad

Durante la época romana, Baños de Montemayor fue un enclave esencial en la Vía de la Plata, la calzada que unía Mérida con Astorga. En este lugar, los romanos levantaron unas termas que hoy siguen en uso y se integran dentro del Balneario de Baños de Montemayor, donde conviven estructuras modernas con restos arqueológicos originales. Todavía pueden apreciarse las termas antiguas, los muros de piedra y el hipocausto, un sistema de calefacción por aire caliente que servía para calentar las salas de baño y que es una auténtica joya arqueologica.
Atracesabas la calle principal del pueblo repleta de tiendas de cestería. Mesas, abanicos, ornamentos, y muebles de cestería, comercios de hostelería, casas particulares. Antes aunque no parases en determinado pueblo lo veías. Era algo más que un nombre en un cartel de desvío.