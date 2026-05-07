Comparte la Publicidad de Menéame

Como parece que tener bloqueadores de publicidad en Menéame pueda ser infracción, animo a que subamos fotos de nuestros mejores momentos con la publicidad de la web.

Porque el médico recomienda ejercicio y nada como deslizar los dedos hacia abajo para luego hacer unos clicks y lograr finalmente ver algo o comentar.

Quizás hasta sirva este artículo para corregir fallos en el funcionamiento de la publicidad y conseguir que al fin ocupe toda la pantalla infinitamente, como parece ser el objetivo.

Puedes simplemente subir la publicidad que te sale ahora mismo. Y lo mejor es que compartir publicidad es publicidad aunque Menéame no vea un duro por ello.

Ánimo y a disfrutar.