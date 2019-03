El PSOE tacha de "aprovechategui" a Soraya Rodríguez y da por hecho que se irá a Ciudadanos

La exdiputada del PSOE Soraya Rodríguez abandona el PSOE después de 37 años de militancia por la discrepancia que mantiene con la política que está llevando a cabo su partido en el conflicto catalán. Rodríguez estuvo en Más Vale Tarde, donde no descartó ingresar en otro partido. "Dejo atrás un partido donde he compartido mi vida. No sé si me alejaré de la vida política, se puede hacer política desde muchos sitios. Ahora puedo tomar decisiones". Los dirigentes dicen de ella es que es una "aprovechategui" que ha vivido del partido muchos años.