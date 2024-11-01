edición general
El PSOE propone homenajear en el Congreso a la UME por su labor en la lucha contra los incendios forestales

El PSOE ha registrado una iniciativa para que el Congreso exprese "su más profundo agradecimiento" a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los miembros de las Fuerzas Armadas y el resto de efectivos que trabajaron en la lucha contra los incendios forestales del verano, que arrasaron cerca de 400.000 hectáreas. En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, el PSOE destaca el esfuerzo de los más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la lucha contra el fuego, que realizaron multitud..

pedrobotero #1 pedrobotero
Y a las brif y demás brigadas de bomberos forestales y medios de extinción?, espero que también.
mariKarmo #2 mariKarmo *
#1 Pues no sé si es por un tema de que la UME tiene dependencia del Gobierno Central y los bomberos y brigadistas de las Comunidades Autónomas y por lo tanto es posible que las "medallas" las otorguen quiénes tienen esa competencia sobre esos equipos.

Tal y como pasó con las medallas de Mazón a los policías de valencia que le protegieron en su paseillo.
SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 Leer esta sobrevalorado. Literalmente lo pone en el primer párrafo de la noticia xD.

Y al resto de efectivos. Eso si, destacando la UME
Dene #4 Dene
Menos homenajes y más medios
mariKarmo #5 mariKarmo
#4 Totalmente de acuerdo. Aunque los medios dependen de las CA y de la voluntad que tengan en meter en esas partidas más dinero.
#6 pirat
Sobretodo a aquel que filmaba con el móvil como " estamos dejando quemarse el puto pueblo..."
