El PSOE de Pinto denuncia el mensaje "cutre y engañoso" del Ayuntamiento con la tasa de basuras

El Partido Popular ha colgado un cartel improvisado, elaborado de manera rudimentaria, en la entrada del Ayuntamiento para intentar justificar su gestión de la tasa de residuos y atribuyéndola directa y engañosamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Para los socialistas, el cartel no solo es "cutre en la forma", sino también "engañoso en el fondo", ya que intenta culpar a la administración nacional de la tasa de basuras mientras omite la explicación real del impuesto municipal
Miriam Rabaneda era una de las cachorras de Esperanza Aguirre, con eso se dice todo...
www.losgenoveses.net/Asuntillos/casosmadrid/casopinto.htm