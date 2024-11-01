edición general
El PSOE de Pinto denuncia el mensaje "cutre y engañoso" del Ayuntamiento con la tasa de basuras

El Partido Popular ha colgado un cartel improvisado, elaborado de manera rudimentaria, en la entrada del Ayuntamiento para intentar justificar su gestión de la tasa de residuos y atribuyéndola directa y engañosamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Para los socialistas, el cartel no solo es "cutre en la forma", sino también "engañoso en el fondo", ya que intenta culpar a la administración nacional de la tasa de basuras mientras omite la explicación real del impuesto municipal

Recordemos que el PP de Pinto (bueno, de todo el país, pero vamos al grano) está podrido desde hace muuuuchos años. A la alcaldesa del PP, Miriam Rabaneda la pillaron, junto a su hermana, metiendo mano de forma casi literal en la caja pública.

Miriam Rabaneda era una de las cachorras de Esperanza Aguirre, con eso se dice todo...

