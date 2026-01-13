El PSOE pide al alcalde de Madrid retirar el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón en el Ayuntamiento de Madrid ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la retirada "inmediata" del título de Hijo Predilecto de Madrid otorgado en 2015 a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales. "Las graves acusaciones que hemos conocido en el día de hoy por partes trabajadoras de su servicio doméstico hacen inviable que Julio Iglesias mantenga este reconocimiento", ha afirmado