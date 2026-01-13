El PSOE pide al alcalde de Madrid retirar el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón en el Ayuntamiento de Madrid ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la retirada "inmediata" del título de Hijo Predilecto de Madrid otorgado en 2015 a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales. "Las graves acusaciones que hemos conocido en el día de hoy por partes trabajadoras de su servicio doméstico hacen inviable que Julio Iglesias mantenga este reconocimiento", ha afirmado
| etiquetas: psoe , julio iglesias , madrid
Personalmente estas acciones "preventivas" sin una condena real, son solo cosas para quedar bien ante los demás, porque si es culpable al final, pues ya se pidió de antes, y si sale inocente pues da igual, porque en estas cosas aunque salga inocente la gente sigue dudando igual, va a tener dicho estigma pase lo que pase para algunos.
Los violadores y agresores me dan un asco tremendo y es bastante probable que este tipo lo sea, pero tendrá que demostrarse en un juicio, antes de eso, es absurdo estar lapidándolo o quitando cosas.
Porqué?
Como Plácido Domingo? Morgan freeman? Neymar?
Por cierto, tiene practicamente la edad de Trump....
Salia en la lista de invitados? Solo por saber.