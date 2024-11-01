El PSOE denuncia el quinto ataque violento a su sede en El Ejido: ya son 245 en todo el país desde 2023

El PSOE ha denunciado este martes un nuevo ataque violento contra una de sus sedes. En este caso la de la localidad de El Ejido, en Almería. "Es la quinta vez que la sede socialista de este municipio es atacada en los casi dos años. "Estos actos vandálicos no son casos aislados, se producen dentro de un contexto de radicalización promovida por la ultraderecha y por un PP que cada vez se parece más a Vox", destacan en Ferraz.