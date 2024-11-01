El PSOE denuncia el quinto ataque violento a su sede en El Ejido: ya son 245 en todo el país desde 2023

El PSOE ha denunciado este martes un nuevo ataque violento contra una de sus sedes. En este caso la de la localidad de El Ejido, en Almería. "Es la quinta vez que la sede socialista de este municipio es atacada en los casi dos años. "Estos actos vandálicos no son casos aislados, se producen dentro de un contexto de radicalización promovida por la ultraderecha y por un PP que cada vez se parece más a Vox", destacan en Ferraz.
| etiquetas: ultraderecha , violencia política , psoe , el ejido
¿Has visto lo que me haces hacer, eh? Si te portaras bien y me hicieras caso, no tendría que pegarte.
En la calle:
¿Has visto lo que nos hace hacer el PSOE, eh? Los atacamos porque son unos antiespañoles.
Tampoco ayuda que en lo único que no hayas mentido sea en tu nombre.... Esperemos.
Tengo una edad, una dmedsd suficiente para ya no preocuparme por la calvicie y si por el colesterol. Y por desgracia tengo que compartir piso. Y en mi nómina prácticamente la mitad se va a los impuestos que tu diriges como presidente.
Y luego dices "la extrema derecha" "cuidado". No hay nada más de derecha que mentir, agarrarte al sillón, ser corrupto y no cambiar.