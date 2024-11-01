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El PSOE denuncia infracciones graves de Vito Quiles en el Congreso al grabarse un vídeo en un despacho del PP

El PSOE denuncia infracciones graves de Vito Quiles en el Congreso al grabarse un vídeo en un despacho del PP

El PSOE ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso denunciando la comisión de varias "infracciones graves" del 'influencer' político acreditado como periodista Vito Quiles por haberse grabado un vídeo en un despacho asignado al Grupo Popular, en concreto a la diputada valenciana Alma Alfonso, pese a ser una zona vedada a los periodistas salvo invitación expresa y previa comunicación a los servicios de la Cámara.

| etiquetas: psoe denuncia , infracciones graves , vito quiles , despacho del pp
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7 comentarios
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Andreham #1 Andreham
Bueno, si le han invitado y avisado a los servicios de la cámara será easy de comprobar.
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josde #5 josde
#1 Pero es que no lo han hecho.
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oceanon3d #7 oceanon3d
#1 Si; el Psoe denuncia una infracción sin antes averiguar nada.

Menudo nivel camarada ... menudo nivel. Contento te habrás quedado.
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ElJamoon #6 ElJamoon
No puede ser más descarado. El PP no solo paga al agitador de Quiles con su fondo de reptiles, sino que le ofrece una madriguera dentro del Congreso de los Diputados.
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Cehona #4 Cehona *
Tiene fachapass premium y (Dios, la patria y el rey no quiera) cuando gobiernen, tendrá despacho propio y hilo directo con La Moncloa
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ipanies #3 ipanies
Está vedada a periodistas, como este inútil solo es influencer político a sueldo de una organización delictiva puede hacer lo que le salga de la polla.
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menéame