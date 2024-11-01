El PSOE denuncia infracciones graves de Vito Quiles en el Congreso al grabarse un vídeo en un despacho del PP

El PSOE ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso denunciando la comisión de varias "infracciones graves" del 'influencer' político acreditado como periodista Vito Quiles por haberse grabado un vídeo en un despacho asignado al Grupo Popular, en concreto a la diputada valenciana Alma Alfonso, pese a ser una zona vedada a los periodistas salvo invitación expresa y previa comunicación a los servicios de la Cámara.