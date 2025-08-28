El PSOE abre el Congreso a la violencia macho de Vox [Opinión]

Vox celebrará unas jornadas en el Congreso sobre lo que llaman "ideología de género" y en defensa de la idea de que existen las "denuncias falsas". Lo harán porque el PP y el PSOE han votado a favor de que tenga lugar ese despropósito que es ni más ni menos la base sobre la que se sustenta y permanece toda violencia contra las mujeres (Cristina Fallarás)
Si es que te tienes que reír.
Creo que más que reírte, lo que tienes que hacer es lamerte tus heridas mentales, a ver si por lo menos paran de supurar.
Qué forma tan curiosa de decirlo. Las denuncias falsas existen y esto es un hecho. No se discuten los hechos.
Podemos discutir la magnitud del abuso, pero yo tengo en cuenta el dato de que hay varias condenas contra empresas dedicadas a la confección de denuncias falsas. No parece posible que haya pocas denuncias falsas dado que esto no justificaría la creación de empresas dedicadas. Por lo tanto hay muchas denuncias falsas.