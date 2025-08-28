El PSOE abre el Congreso a la violencia macho de Vox [Opinión]

Vox celebrará unas jornadas en el Congreso sobre lo que llaman "ideología de género" y en defensa de la idea de que existen las "denuncias falsas". Lo harán porque el PP y el PSOE han votado a favor de que tenga lugar ese despropósito que es ni más ni menos la base sobre la que se sustenta y permanece toda violencia contra las mujeres (Cristina Fallarás)