El PSOE abre el Congreso a la violencia macho de Vox [Opinión]

Vox celebrará unas jornadas en el Congreso sobre lo que llaman "ideología de género" y en defensa de la idea de que existen las "denuncias falsas". Lo harán porque el PP y el PSOE han votado a favor de que tenga lugar ese despropósito que es ni más ni menos la base sobre la que se sustenta y permanece toda violencia contra las mujeres (Cristina Fallarás)

#1 Tensk
"Las denuncias falsas no existen"

Si es que te tienes que reír.
#2 sald64059
#1 por no llorar. Y lo dicen en serio
Anfiarao #3 Anfiarao
#1 existen, pero representan aproximadamente un 0.01 % del total de denuncias, como vienen indicando con datos los sucesivos informes de la FIscalia y el CGPJ

Creo que más que reírte, lo que tienes que hacer es lamerte tus heridas mentales, a ver si por lo menos paran de supurar.
Tito_Keith #4 Tito_Keith
"la idea de que existen las 'denuncias falsas' - es ni más ni menos la base sobre la que se sustenta y permanece toda violencia contra las mujeres" La violencia contra las mujeres existe y es una lacra social, pero no es por eso, es por otras mil cosas. Con estas cabecitas pensantes no me extraña que NOX y demás escoria encuentre su público
#5 dasu
en defensa de la idea de que existen las "denuncias falsas"

Qué forma tan curiosa de decirlo. Las denuncias falsas existen y esto es un hecho. No se discuten los hechos.

Podemos discutir la magnitud del abuso, pero yo tengo en cuenta el dato de que hay varias condenas contra empresas dedicadas a la confección de denuncias falsas. No parece posible que haya pocas denuncias falsas dado que esto no justificaría la creación de empresas dedicadas. Por lo tanto hay muchas denuncias falsas.
