El ‘psicópata de El Zapillo’, el asesino en serie de Almería que sembró el pánico y cayó en el olvido

Una década de asesinatos sin resolver deja en Almería un rastro de miedo, diez víctimas y un asesino en serie que jamás llegó a tener nombre. La provincia de Almería no olvida el periodo de terror que la asola entre 1989 y 1996, un lapso donde un asesino en serie, conocido con el temido apodo del ‘psicópata de El Zapillo’, ejecuta con precisión y brutalidad a diez mujeres, dejando la herida de la impunidad más profunda de la crónica negra local, ya que su rostro nunca es identificado ni condenado.